Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дель Потро рассказал, что Джокович оплатил фанатке поездку на прощальный матч аргентинца

Дель Потро рассказал, что Джокович оплатил фанатке поездку на прощальный матч аргентинца
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 Хуан-Мартин дель Потро рассказал, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович оплатил болельщице поездку из Сербии в Аргентину на прощальный матч дель Потро.

«Есть аргентинка, которая много лет назад переехала жить в Сербию и была его поклонницей с самого первого дня. Однажды они встретились, и она хотела приехать сюда на мой прощальный матч.

У неё были проблемы, и она не могла найти способ приехать. Ноле удалось снова с ней связаться, и он заплатил за всё, чтобы она смогла посетить матч. Она приехала в Аргентину и наслаждалась», — приводит слова дель Потро Tennis365.

Материалы по теме
Новак Джокович назвал знаковый финал Уимблдона самым нервным матчем в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android