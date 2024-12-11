Дель Потро рассказал, что Джокович оплатил фанатке поездку на прощальный матч аргентинца

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 Хуан-Мартин дель Потро рассказал, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович оплатил болельщице поездку из Сербии в Аргентину на прощальный матч дель Потро.

«Есть аргентинка, которая много лет назад переехала жить в Сербию и была его поклонницей с самого первого дня. Однажды они встретились, и она хотела приехать сюда на мой прощальный матч.

У неё были проблемы, и она не могла найти способ приехать. Ноле удалось снова с ней связаться, и он заплатил за всё, чтобы она смогла посетить матч. Она приехала в Аргентину и наслаждалась», — приводит слова дель Потро Tennis365.