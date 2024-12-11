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«Просто несерьёзно». Бублик пожаловался на низкие призовые за участие в турнирах ATP

«Просто несерьёзно». Бублик пожаловался на низкие призовые за участие в турнирах ATP
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Представитель Казахстана 33-я ракетка мира Александр Бублик раскритиковал призовые на турнирах категории ATP-250. Спортсмен заявил, что расходы на участие в подобных соревнованиях превышают сумму выигрыша.

«Получить $ 50 тыс. за победу на турнире ATP-250 – это просто несерьёзно. Эти деньги не покрывают расходы на команду и поездки. Играть в таких турнирах или челленджерах не имеет смысла, если только вы не пытаетесь набрать дополнительные очки», — приводит слова Бублика We Love Tennis.

Ранее Александр Бублик принимал участие на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Теннисист проиграл три матча подряд и не вышел из группы.

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