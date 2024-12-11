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Джек Сок намерен возобновить карьеру, чтобы сыграть в паре с Ником Кирьосом

Джек Сок намерен возобновить карьеру, чтобы сыграть в паре с Ником Кирьосом
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Олимпийский чемпион 2016 года в миксте американский теннисист Джек Сок намерен возобновить карьеру, чтобы сыграть в паре с Ником Кирьосом на турнире в Майами.

«У меня вопрос по поводу участия в турнире. Мы с Ником Кирьосом, возможно, попросим уайлд-кард для участия в парном разряде на Miami Open через несколько месяцев. Вы сможете рассмотреть такую возможность, или не стоит и пытаться?» — сказал Сок на подкасте Nothing Major Podcast.

В одиночном разряде лучшей позицией Сока в рейтинге ATP была восьмая, которую он занял в ноябре 2017 года. На момент завершения карьеры американец являлся 485-й ракеткой мира.

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