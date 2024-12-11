Каролин Гарсия — о трудностях: я фокусировалась только на том, что не выиграла «Шлем»

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о психологических трудностях в последние два сезона.

«В конце каждого матча, закончился ли он победой или поражением, я испытывала просто облегчение. Больше не понимала, зачем играю. Я была одержима рейтингами. Мои титулы на «тысячниках», трофеи на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и «Мастерс», всего этого будто не существовало.

Я фокусировалась только на том факте, что не выиграла «Шлем» в одиночном разряде. Я плохо ладила со своей командой и ненавидела человека, которым становилась. Это утомило меня. Я почти потеряла себя, было невыносимо», — приводит слова Гарсии We love tennis.