Полина Кудерметова проиграла в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

106-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова завершила борьбу на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). В первом круге она в упорной борьбе проиграла представительнице Лихтенштейна Катинке фон Дайхман со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:7 (6:8).

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Кудерметова выполнила семь подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету фон Дайхман семь эйсов, 13 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге турнира в Лиможе Катинка фон Дайхман сыграет ещё с одной российской теннисисткой, Эрикой Андреевой.