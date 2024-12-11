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Полина Кудерметова проиграла в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

Полина Кудерметова проиграла в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе
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106-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова завершила борьбу на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). В первом круге она в упорной борьбе проиграла представительнице Лихтенштейна Катинке фон Дайхман со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:7 (6:8).

Лимож 125. 1-й круг
11 декабря 2024, среда. 12:10 МСК
Катинка фон Дайхман
177
Лихтенштейн
Катинка фон Дайхман
К. фон Дайхман
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		3 7 8
6 7 		6 6 6
         
Полина Кудерметова
106
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Кудерметова выполнила семь подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету фон Дайхман семь эйсов, 13 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге турнира в Лиможе Катинка фон Дайхман сыграет ещё с одной российской теннисисткой, Эрикой Андреевой.

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