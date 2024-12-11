Президент ФТК Утемуратов высказался о нестабильном сезоне Елены Рыбакиной

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов оценил выступление Елены Рыбакиной в прошедшем сезоне.

«Елена хорошо начала год, выиграв турниры в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Она играла в финале Майами, Катаре, добилась отличных результатов на „Ролан Гаррос“ и Уимблдоне. К сожалению, болезни и травмы прервали её сезон. Я несколько раз разговаривал с Еленой. Она сосредоточена на своём возвращении и настроена решительнее, чем когда-либо. Она одна из самых целеустремлённых теннисисток, которых я когда-либо встречал. Елена стремится набрать форму и выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Утемуратова Tennis World USA.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы, но сумела обыграть первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.