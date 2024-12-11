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Казахстанский миллиардер дал совет Елене Рыбакиной перед стартом нового сезона

Казахстанский миллиардер дал совет Елене Рыбакиной перед стартом нового сезона
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Предприниматель, миллиардер, президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов посоветовал пятой ракетке мира Елене Рыбакиной сосредоточиться на своём восстановлении.

«Как вы знаете, Елена начала работать с новым тренером. Я верю, что это придаст новый импульс её развитию, особенно если учитывать огромный опыт и выдающуюся репутацию Горана Иванишевича в мире тенниса. Я бы посоветовал Елене сосредоточиться на своём восстановлении и возвращении на корт, что она уже делает. У неё были трудные времена, но я надеюсь, что худшее осталось позади. Елена — психологически очень сильный человек. Я уверен, что всё встанет на свои места. Оптимистично смотрю на перспективы Елены в 2025 году», — приводит слова Утемуратова Tennis World USA.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы, но сумела обыграть первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

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