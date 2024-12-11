Казахстанский миллиардер дал совет Елене Рыбакиной перед стартом нового сезона

Предприниматель, миллиардер, президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов посоветовал пятой ракетке мира Елене Рыбакиной сосредоточиться на своём восстановлении.

«Как вы знаете, Елена начала работать с новым тренером. Я верю, что это придаст новый импульс её развитию, особенно если учитывать огромный опыт и выдающуюся репутацию Горана Иванишевича в мире тенниса. Я бы посоветовал Елене сосредоточиться на своём восстановлении и возвращении на корт, что она уже делает. У неё были трудные времена, но я надеюсь, что худшее осталось позади. Елена — психологически очень сильный человек. Я уверен, что всё встанет на свои места. Оптимистично смотрю на перспективы Елены в 2025 году», — приводит слова Утемуратова Tennis World USA.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы, но сумела обыграть первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.