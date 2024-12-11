Отец Циципаса прокомментировал пост Стефаноса о нарциссичных родителях

Апостолос Циципас, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, прокомментировал пост сына, в котором он опубликовал видео о нарциссичных родителях.

«Ребёнок нарциссичного родителя рано узнаёт, что любовь условна. Он быстро понимает, что его будут любить только за то, что он делает, а не за то, кто он есть. Ребёнок отказывается от своего истинного «я». Да, его любили, но бессознательно использовал самый значимый человек в его мире. Тревога, гнев и боль остаются», — говорилось в ролике.

«Это не его пост, его сделал кто-то другой. Это репост. Стефанос просто говорит, что родители очень любят, глубоко любят своих детей; они патологически любят своих детей, вот что он имеет в виду.

Нарциссизм означает патологическую любовь к моим детям. И я хочу, чтобы мои дети были лучше меня. Вот в чём посыл, вот что вы должны усвоить. Что родители очень любят своих детей, и это справедливо. И иногда они любят их патологически», — приводит слова Циципаса-старшего Tennis World USA.