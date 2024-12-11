Якуб Меншик опубликовал значимый пост о брате, страдающем аутизмом

Чешский теннисист Якуб Меншик рассказал о брате, который болеет аутизмом. Спортсмен опубликовал пост, в котором поделился переживаниями о людях, страдающих данным недугом.

Фото: страница меншика в социальных сетях

«Моя жизнь — мечта. Я играю в теннис на престижных турнирах, встречаюсь с легендами, на которых равнялся в детстве, много путешествую. Мне невероятно повезло не только заниматься любимым делом, но и быть здоровым. Знаю, что не всем так повезло. И я каждый день получаю напоминание — не только из-за моего потрясающего брата, у которого расстройство аутистического спектра, но и из-за его одноклассников, которых мне повезло сегодня навестить. Эти люди — настоящие бойцы, которые каждый день преодолевают трудности. Они упорно работают над собой при поддержке потрясающих учителей и помощников», — написал Меншик на своей странице в социальных сетях.