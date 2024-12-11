Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик опубликовал значимый пост о брате, страдающем аутизмом

Якуб Меншик опубликовал значимый пост о брате, страдающем аутизмом
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский теннисист Якуб Меншик рассказал о брате, который болеет аутизмом. Спортсмен опубликовал пост, в котором поделился переживаниями о людях, страдающих данным недугом.

Фото: страница меншика в социальных сетях

«Моя жизнь — мечта. Я играю в теннис на престижных турнирах, встречаюсь с легендами, на которых равнялся в детстве, много путешествую. Мне невероятно повезло не только заниматься любимым делом, но и быть здоровым. Знаю, что не всем так повезло. И я каждый день получаю напоминание — не только из-за моего потрясающего брата, у которого расстройство аутистического спектра, но и из-за его одноклассников, которых мне повезло сегодня навестить. Эти люди — настоящие бойцы, которые каждый день преодолевают трудности. Они упорно работают над собой при поддержке потрясающих учителей и помощников», — написал Меншик на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Теннисист года в России — Даниил Медведев! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
Теннисист года в России — Даниил Медведев! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android