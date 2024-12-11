Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира WTA-125 в Лиможе

112-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). В первом круге она уверенно обыграла 324-ю ракетку мира представительницу Франции Ясмин Мансури. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Захарова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Мансури два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Во втором круге турнира в Лиможе Захарова сыграет с победительницей матча Анастасия Тихонова (Россия) — Эльза Жакемо (Франция).