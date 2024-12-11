Пеллегрини — о деле Синнера: спортсмен должен нести ответственность в любой ситуации

Итальянская пловчиха, олимпийская чемпионка 2008 года на дистанции 200 м вольным стилем, шестикратная чемпионка мира Федерика Пеллегрини высказалась о допинг-деле первой ракетки мира Янника Синнера.

«Убеждена, что Синнер не добровольно принимал допинг, но дело не в этом. Ранее нам всегда говорили, что спортсмен несёт ответственность в любой ситуации. Теперь кажется, что есть обстоятельства, при которых это может быть не так, и дело становится скользким. Я помню случай с моим другом Федерико Туррини. Он находился на другом конце света. У него была серьёзная глазная инфекция, требующая неотложной помощи. Врачи использовали глазные капли с кортизоном. В итоге: положительный результат и дисквалификация на два года. Два года. Если ситуация меняется, необходимы точные правила», — приводит слова Пеллегрини La Stampa.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет. При этом Синнер продолжил выступать в туре.