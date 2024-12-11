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Якуб Меншик признан новичком года на премии ATP Awards

Якуб Меншик признан новичком года на премии ATP Awards
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48-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал лауреатом премии ATP Awards в номинации «Новичок года». Об этом сообщает официальный сайт ATP.

На звание лучшего новичка года также был номинирован китайский теннисист Цзюнчэн Шан.

19-летний Меншик в 2024 году поднялся со 167-й строчки мирового рейтинга на 48-ю. На турнире в Дохе в феврале этого года он вышел в свой первый финал турнира ATP. На соревнованиях в Катаре Меншик поочерёдно обыграл британца Энди Маррея, россиянина Андрея Рублёва и француза Гаэля Монфиса, а затем уступил ещё одному представителю России, Карену Хачанову, в борьбе за титул. На US Open — 2024 Меншик повторил свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до третьего круга соревнований.

Якуб Меншик завершит свой сезон 2024 года на предстоящем турнире Next Gen ATP Finals в Джидде (Саудовская Аравия), где с 18 по 22 декабря будут соревноваться лучшие игроки в возрасте до 20 лет.

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