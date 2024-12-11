Наставник Тейлора Фрица стал тренером года по версии ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала американского специалиста Майкла Расселла тренером года. Его подопечный Тейлор Фриц в этом сезоне занял наивысшую позицию в рейтинге ATP (четвёртая ракетка мира) и впервые вышел в финал турнира «Большого шлема» (US Open — 2024).

Также Фриц под руководством Расселла дошёл до матча за звание чемпиона на Итоговом турнире ATP и повторил достижение Джеймса Блейка среди американцев в рейтинге по итогам года. Примечательно, что Блейк также стал четвёртой ракеткой мира в 2006 году.

В этом году 27-летний Фриц также выиграл турниры ATP 250 в Делрей-Бич и Истборне.

Кроме Рассела, на премию ATP Awards в номинации «Тренер года» претендовали Ксавье Малисс (наставник Алексея Попырина), Эммануэль Планк (Джованни Мпетчи Перрикар), Брэд Стайн (Томми Пол) и Джеймс Тротман (Джек Дрейпер).