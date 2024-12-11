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Арина Соболенко получила награду WTA за преданность делу и продвижение женского тенниса

Арина Соболенко получила награду WTA за преданность делу и продвижение женского тенниса
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Jerry Diamond ACES Award — награду WTA, которую вручают спортсмену за преданность делу и продвижение женского тенниса среди болельщиков, СМИ, а также участие в рекламе и благотворительной деятельности.

Премия учреждена в 1995 году в память о генеральном директоре WTA Джерри Даймонде. Ранее эту награду получали Анджелика Кербер, Элина Свитолина и Джессика Пегула.

Ранее стало известно, что Арина Соболенко была признана игроком года по версии ежегодной номинации WTA Player Awards. В 2024 году спортсменка сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года.

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