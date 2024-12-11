Ренцо Фурлан, работающий с Жасмин Паолини, признан тренером года WTA

Итальянец Ренцо Фурлан, который сотрудничает с четвёртой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини, признан тренером года в этом сезоне по результатам голосования тренеров, зарегистрированных в WTA.

Паолини начала год как игрок из топ-30, к концу сезона она поднялась на четвёртое место в мире, выиграв свой первый титул WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), выйдя в финал турниров «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также впервые квалифицировавшись на Итоговый турнир WTA как в одиночном, так и в парном разряде. В паре с Сарой Эррани Паолини завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже.