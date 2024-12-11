Анастасия Тихонова уступила Эльзе Жакемо в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

292-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова в первом круге турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция) уступила 146-й ракетке мира француженке Эльзе Жакемо со счётом 4:6, 4:6.

В рамках встречи Тихонова два раза подала навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Жакемо шесть эйсов, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге турнира Эльза Жакемо встретится с россиянкой Анастасией Захаровой, которая в первом круге обошла представительницу Франции Ясмин Мансури со счётом 6:3, 6:4.