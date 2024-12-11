Новак Джокович назвал четыре главных подвига в своей карьере

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал четыре главных подвига, которые он совершил в своей карьере.

«Первый — это серия из 43 побед в первой половине 2011 года. Это не было моей целью. Я чувствовал себя прекрасно, потому что закончил предыдущий сезон наилучшим образом, выиграв Кубок Дэвиса для Сербии. Это дало мне сильную уверенность для 2011 года. Я начал сезон с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису и, таким образом, запустил серию. Продолжал побеждать и побеждать, и чем больше я побеждал, тем лучше чувствовал себя на корте. Для меня перестало иметь значение, кто находится на другой стороне сетки. Это было феноменальное чувство, которое может случиться только раз.

Второй — не календарный: четыре подряд турнира «Большого шлема» в 2015-2016 годах. Всегда мечтал выиграть Уимблдон и стать первым в мире. Когда я сделал это, то спросил себя: какая моя следующая мечта? В тот период мне захотелось выиграть как можно больше ТБШ, в том числе и «Ролан Гаррос», который я не завоёвывал.

Третий подвиг — победа над Роджером Федерером в финале Уимблдона-2019. Финал был очень напряжённым, наверное, самым напряжённым матчем, который я когда-либо играл. Мог бы добавить к нему финал Открытого чемпионата Австралии по теннису с Рафаэлем Надалем в 2012 году. Эти две игры выделяются как лучшие, в которых я выступал.

Четвёртый — завоевание 23-го титула «Большого шлема» на Открытом чемпионате Франции — 2023, после которого я стал рекордсменом», — приводит слова Джоковича Sportklub.