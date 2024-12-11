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«Я впервые буду болеть за Новака». Мама Энди Маррея — о Джоковиче

«Я впервые буду болеть за Новака». Мама Энди Маррея — о Джоковиче
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Британский тренер Джуди Маррей рассказала об изменениях в своих болельщицких пристрастиях в тенннисе после того, как её сын Энди стал сотрудничать с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Теперь я должна болеть за Новака. Это будет впервые. Я, конечно, имею в виду это в самом хорошем смысле.

Что ж, у них с Энди разные характеры. Впервые я увидела Новака, когда они играли на соревнованиях среди юношей до 12 лет во Франции. Так что они действительно хорошо знают друг друга на корте и за его пределами», — приводит слова Джуди Маррей Sportskeeda со ссылкой на Gerald.

Ранее Новак Джокович сообщил о сотрудничестве с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» Энди Марреем.

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