В ATP объявили о росте призовых на челленджерах в 2025 году

Ассоциацией теннисистов-профессионалов объявила о росте общего призового фонда на челленджерах до $28,5 млн в 2025 году. Разница с сезоном-2024 — $6,2 млн.

«Создание устойчивого пути игроков в ATP жизненно важно для будущего нашего спорта. Начиная с 2022 года мы инвестировали в значительные реформы в челленджеры. Результаты очевидны: рекордные призовые деньги, ежегодный рост и, самое главное, большее количество игроков в топ-250, которые получают большую финансовую компенсацию на этом уровне», — приводит слова главы ATP Андреа Гауденцки официальный сайт ATP.

С 2022-го общий призовой фонд на челленджерах вырастет на 135% – с 12,1 млн.