Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция) уступила 172-й ракетке мира из Германии Тамаре Корпач со счётом 5:6, 5:7.
Лимож 125. 1-й круг
11 декабря 2024, среда. 18:50 МСК
28
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
172
Тамара Корпач
Т. Корпач
В рамках встречи Александрова пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корпач три эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных из восьми заработанных брейк-пойнтов.
Во втором круге Тамара Корпач встретится с 228-й ракеткой мира Манон Леонар из Франции, которая ранее обыграла свою соотечественницу Селену Яничиевич со счётом 6:4, 6:3.
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