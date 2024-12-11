Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе
Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция) уступила 172-й ракетке мира из Германии Тамаре Корпач со счётом 5:6, 5:7.

Лимож 125. 1-й круг
11 декабря 2024, среда. 18:50 МСК
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Тамара Корпач
172
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач

В рамках встречи Александрова пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корпач три эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных из восьми заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге Тамара Корпач встретится с 228-й ракеткой мира Манон Леонар из Франции, которая ранее обыграла свою соотечественницу Селену Яничиевич со счётом 6:4, 6:3.

Материалы по теме
Шарапова учит своего сына русскому алфавиту. Малыш уже добился заметных успехов
Шарапова учит своего сына русскому алфавиту. Малыш уже добился заметных успехов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android