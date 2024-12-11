Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция) уступила 172-й ракетке мира из Германии Тамаре Корпач со счётом 5:6, 5:7.

В рамках встречи Александрова пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корпач три эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных из восьми заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге Тамара Корпач встретится с 228-й ракеткой мира Манон Леонар из Франции, которая ранее обыграла свою соотечественницу Селену Яничиевич со счётом 6:4, 6:3.