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Дарья Касаткина — лучшая теннисистка России по версии «Чемпионата» в 2024 году

Дарья Касаткина — лучшая теннисистка России по версии «Чемпионата» в 2024 году
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По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» выявил лучшего игрока года. Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получала 10 баллов, за второе — девять и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель WTA.

В первом квартале года победителем зачёта стала Екатерина Александрова, во втором — Мирра Андреева, в третьем — Диана Шнайдер, в четвёртом — Дарья Касаткина.

С результатом в 34 балла лучшей теннисисткой России в 2024 году по версии «Чемпионата» стала Дарья Касаткина. Мирра Андреева (31) — вторая. Тройку замкнула Диана Шнайдер (26).

Итоговый рейтинг «Чемпионата»:
Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
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Новости. Теннис
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