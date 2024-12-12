Дарья Касаткина — лучшая теннисистка России по версии «Чемпионата» в 2024 году

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» выявил лучшего игрока года. Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получала 10 баллов, за второе — девять и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель WTA.

В первом квартале года победителем зачёта стала Екатерина Александрова, во втором — Мирра Андреева, в третьем — Диана Шнайдер, в четвёртом — Дарья Касаткина.

С результатом в 34 балла лучшей теннисисткой России в 2024 году по версии «Чемпионата» стала Дарья Касаткина. Мирра Андреева (31) — вторая. Тройку замкнула Диана Шнайдер (26).