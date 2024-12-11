Алекс де Минор — о Нике Кирьосе: все в теннисном мире с нетерпением ждут его возвращения

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о возвращении своего соотечественника Ника Кирьоса на соревнования.

«Думаю, что все в теннисном мире с нетерпением ждут его возвращения. Он, несомненно, невероятно талантлив и добился больших успехов в этом виде спорта, поэтому уверен, что весь теннисный мир будет очень рад снова увидеть его игру и соревнования. Он восстанавливается, старается изо всех сил. Видел, что он начинает в Брисбене, поэтому уверен, что к этому будет приковано много внимания», — приводит слова де Минора Eurosport.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. Кирьос заявлен на турнир ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января.