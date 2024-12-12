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Де Минор — о планах на сезон-2025: хотел бы хорошо выступить в Австралии

Де Минор — о планах на сезон-2025: хотел бы хорошо выступить в Австралии
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился планами на сезон-2025, а также рассказал, над чем будет работать в межсезонье.

«Надеюсь, смогу начать 2025 год с чистого листа, в отличной форме, и хотелось бы продолжить и дальше двигаться по тому же пути, что и в прошлом году. Продолжаю работать, становлюсь сильнее. Эти парни бьют по мячу так сильно, что я должен адаптироваться, развиваться, и если хочу быть в числе лучших теннисистов мира, то нет другого пути, кроме как работать над этим, так что таков план.

Нет ничего, что бы я хотел больше, чем хорошо выступить в Австралии, потому делаю всё возможное, чтобы приехать туда в наилучшем расположении духа. Просто мечтаю достичь там максимального уровня физической подготовки и, надеюсь, смогу показать свой лучший теннис», — приводит слова де Минора Eurosport.

Напомним, в сезоне-2024 Алекс де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Теннисист также квалифицировался на Итоговый турнир ATP, но не смог выйти из группы.

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