Маттео Берреттини подписал контракт с IMG. Сотрудничество включает и модельное отделение

34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини начал сотрудничество с агентством IMG, которое специализируется на юридических консультациях и спортивном маркетинге. Итальянец будет сотрудничать не только с теннисным, но и с модельным отделением компании.

«Мы рады сообщить, что подписали контракт с Маттео Берреттини! Маттео выиграл 10 титулов в ATP-туре в одиночном разряде и дошёл до полуфинала на US Open и Australian Open, а также до финала на Уимблдоне. Маттео теперь будет представлять интересы IMG Models. Добро пожаловать в семью, Маттео!» — написано в заявлении организации.

Напомним, Маттео Берреттини в 2024 году стал победителем турниров категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и Марракеше (Марокко).