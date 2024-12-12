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Карен Хачанов: наша сборная одна из самых сильных на данный момент

Карен Хачанов: наша сборная одна из самых сильных на данный момент
Карен Хачанов
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о шансах российской сборной в случае возвращения на Кубок Дэвиса.

«Когда мы вернёмся, думаю, что рассчитывать можно будет на многое. Видим, что сборная Италии очень сильная, также сборная Испании. Но наша сборная также одна из самых сильных на данный момент. Главное, чтобы нас допустили», — приводит слова Хачанова ТАСС.

Напомним, 6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено.

Новый сезон Карен Хачанов начнёт на турнире категории ATP-250 Hong Kong Tennis Open 2025, который пройдёт с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

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