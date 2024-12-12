Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреа Петкович: никто в США не знает, кто такая Арина Соболенко

Андреа Петкович: никто в США не знает, кто такая Арина Соболенко
Арина Соболенко
Комментарии

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии прокомментировала новость о том, сколько заработали теннисисты на рекламе в 2024 году. Тема была поднята на подкасте Рене Стаббс.

Эмма Радукану обошла Арину Соболенко и Елену Рыбакину, вместе взятых, заработав $ 14 млн.

Петкович. Никто в Соединённых Штатах за пределами теннисного сообщества не знает, кто она [Арина Соболенко], даже если она лучшая в мире. Мы видели это из статьи Forbes. Соболенко и Рыбакина вместе зарабатывают на спонсорстве меньше денег, чем Эмма Радукану.

Стаббс. Мы знаем почему. Они не из США, — приводят детали диалога в We love tennis.

Материалы по теме
Эмма Радукану в 2024 году заработала на рекламе больше, чем Соболенко и Рыбакина вместе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android