Андреа Петкович: никто в США не знает, кто такая Арина Соболенко

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии прокомментировала новость о том, сколько заработали теннисисты на рекламе в 2024 году. Тема была поднята на подкасте Рене Стаббс.

Эмма Радукану обошла Арину Соболенко и Елену Рыбакину, вместе взятых, заработав $ 14 млн.

Петкович. Никто в Соединённых Штатах за пределами теннисного сообщества не знает, кто она [Арина Соболенко], даже если она лучшая в мире. Мы видели это из статьи Forbes. Соболенко и Рыбакина вместе зарабатывают на спонсорстве меньше денег, чем Эмма Радукану.

Стаббс. Мы знаем почему. Они не из США, — приводят детали диалога в We love tennis.