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Агасси — о Джоковиче: у него кончится энергия. Ставьте против него на свой страх и риск

Агасси — о Джоковиче: у него кончится энергия. Ставьте против него на свой страх и риск
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Андре Агасси предположил, как сложится дальнейшая карьера Новака Джоковича.

«Трудно сказать, время всегда побеждает. Он уже настолько многого добился на протяжении долгого времени, и трудно представить себе больше. Думаю, у него кончится энергия. Становится особенно непросто, когда люди, с которыми ты приходил в тур, завершают карьеру. Когда ушёл Сампрас, это было для меня ударом и немного отбросило меня назад. Пришлось заново открыть для себя вдохновение.

И Джокович потерял парней, с которыми он творил историю. Так что, вероятно, эмоционально будет становиться всё сложнее и сложнее, но я бы никогда не стал делать ставки против него. Ставьте против него на свой страх и риск», — приводит слова Агасси Tennis365.

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