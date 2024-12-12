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Карлос Алькарас сыграет на грунтовом турнире в Барселоне в апреле 2025 года

Карлос Алькарас сыграет на грунтовом турнире в Барселоне в апреле 2025 года
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас подтвердил своё участие в грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 12 по 20 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в соцсетях.

Алькарас дважды побеждал на турнире в Барселоне — в 2022 и 2023 годах. В нынешнем сезоне он был заявлен на соревнования, но снялся до начала турнира.

Действующим чемпионом соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В финале 2024 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:5, 6:3.

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