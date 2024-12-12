Роддик — о допинг-скандале Швёнтек: на её месте я бы позвонил Синнеру и попросил совета

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик предложил польской теннисистке Иге Швёнтек связаться с итальянцем Янником Синнером, чтобы получить совет по поводу реакции на допинговые скандалы.

«На месте Иги я бы позвонил Синнеру и спросил, есть ли у него какие-то советы, которые помогли ему с этим успешно справиться. Ведь он начал играть лучше после публичной огласки.

Определённо, её будут спрашивать о допинге каждый раз. Это будет выглядеть так, как будто тот, кто задал вопрос, не видел её предыдущих ответов. Они заставят её говорить об этом снова и снова. На её месте я бы просто был терпеливым и делал то, что должен. Чем больше эмоций она проявит, тем больше вероятность того, что история будет повторяться снова и снова», — приводит слова Роддика Tennis World USA.