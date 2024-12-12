Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе

Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе
Комментарии

79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории W-125 в Лиможе (Франция). Соревнования проходят на харде.

Лимож 125. 2-й круг
12 декабря 2024, четверг. 15:05 МСК
Катинка фон Дайхман
177
Лихтенштейн
Катинка фон Дайхман
К. фон Дайхман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		2 6
         
Эрика Андреева
79
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Во втором круге старшая из сестёр Андреевых (5) со счётом 6:2, 2:6, 6:3 обыграла 177-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Эрика четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных (31%). На счету Катинки шесть эйсов, столько же двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Андреевой во Франции станет Селин Наэф (Швейцария).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android