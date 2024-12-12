Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе
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79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории W-125 в Лиможе (Франция). Соревнования проходят на харде.
Лимож 125. 2-й круг
12 декабря 2024, четверг. 15:05 МСК
177
Катинка фон Дайхман
К. фон Дайхман
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
79
Эрика Андреева
Э. Андреева
Во втором круге старшая из сестёр Андреевых (5) со счётом 6:2, 2:6, 6:3 обыграла 177-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Эрика четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных (31%). На счету Катинки шесть эйсов, столько же двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующей соперницей Андреевой во Франции станет Селин Наэф (Швейцария).
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