Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе

79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории W-125 в Лиможе (Франция). Соревнования проходят на харде.

Во втором круге старшая из сестёр Андреевых (5) со счётом 6:2, 2:6, 6:3 обыграла 177-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Эрика четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных (31%). На счету Катинки шесть эйсов, столько же двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Андреевой во Франции станет Селин Наэф (Швейцария).