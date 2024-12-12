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«В последний раз». Кирьос и Коккинакис планируют сыграть в паре на Australian Open

«В последний раз». Кирьос и Коккинакис планируют сыграть в паре на Australian Open
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Чемпионы Australian Open — 2022 в парном разряде австралийский теннисист Ник Кирьос и его соотечественник Танаси Коккинакис заявили, что снова сыграют вместе на первом «Большом шлеме» года.

«Король и Кокки. Мы вернёмся на Australian Open. Ожидайте американских горок. В последний раз», — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, в 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В сезоне-2025 австралиец заявлен на турнир ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января.

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