Джованни Мпетчи Перрикар получил награду ATP «Прогресс года»

31-я ракетка мира 21-летний французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар назван самым прогрессирующим игроком года по версии ATP Awards 2024.

«Очень рад получить награду „Прогресс года“. Это был хороший год для меня и моей команды. Теперь мы с нетерпением ждём 2025 года», — приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.

Напомним, в сезоне-2024 Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) и ATP-250 в Лионе (Франция), вышел в четвёртый круг Уимблдона и поднялся с 205-й строчки рейтинга на 30-ю.

В этой номинации француз обошёл британца Джека Дрейпера, чеха Томаша Махача и Алехандро Табило из Чили.