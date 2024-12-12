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Джованни Мпетчи Перрикар получил награду ATP «Прогресс года»

Джованни Мпетчи Перрикар получил награду ATP «Прогресс года»
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31-я ракетка мира 21-летний французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар назван самым прогрессирующим игроком года по версии ATP Awards 2024.

«Очень рад получить награду „Прогресс года“. Это был хороший год для меня и моей команды. Теперь мы с нетерпением ждём 2025 года», — приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.

Напомним, в сезоне-2024 Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) и ATP-250 в Лионе (Франция), вышел в четвёртый круг Уимблдона и поднялся с 205-й строчки рейтинга на 30-ю.

В этой номинации француз обошёл британца Джека Дрейпера, чеха Томаша Махача и Алехандро Табило из Чили.

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