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Анастасия Захарова разгромно проиграла во втором круге турнира WTA-125 в Лиможе

Анастасия Захарова разгромно проиграла во втором круге турнира WTA-125 в Лиможе
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112-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Во втором круге она уступила 146-й ракетке мира представительнице Франции Эльзе Жакемо. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Лимож 125. 2-й круг
12 декабря 2024, четверг. 17:40 МСК
Эльза Жакемо
146
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анастасия Захарова
112
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Матч продолжался ровно 1 час. За это время Захарова не выполнила ни одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти (20%). На счету Жакемо шесть эйсов и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Ранее в четвертьфинал турнира в Лиможе вышла 20-летняя Эрика Андреева, которая обыграла 177-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман.

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