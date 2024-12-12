Анастасия Захарова разгромно проиграла во втором круге турнира WTA-125 в Лиможе

112-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Во втором круге она уступила 146-й ракетке мира представительнице Франции Эльзе Жакемо. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Матч продолжался ровно 1 час. За это время Захарова не выполнила ни одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти (20%). На счету Жакемо шесть эйсов и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Ранее в четвертьфинал турнира в Лиможе вышла 20-летняя Эрика Андреева, которая обыграла 177-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман.