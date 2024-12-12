Даяна Ястремская проиграла 236-й ракетке мира во втором круге WTA-125 в Лиможе
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34-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Во втором круге она уступила 236-й ракетке мира представительнице Франции Кароль Монне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Лимож 125. 2-й круг
12 декабря 2024, четверг. 20:40 МСК
236
Кароль Монне
К. Монне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
34
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Ястремская не выполнила ни одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%). На счету Монне один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Ранее в четвертьфинал турнира в Лиможе вышла 20-летняя Эрика Андреева, которая обыграла 177-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман.
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