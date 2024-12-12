Даяна Ястремская проиграла 236-й ракетке мира во втором круге WTA-125 в Лиможе

34-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Во втором круге она уступила 236-й ракетке мира представительнице Франции Кароль Монне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Ястремская не выполнила ни одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%). На счету Монне один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Ранее в четвертьфинал турнира в Лиможе вышла 20-летняя Эрика Андреева, которая обыграла 177-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман.