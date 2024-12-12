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Анна Блинкова со счётом 0:6, 0:6 проиграла во втором круге турнира WTA-125 в Лиможе

Анна Блинкова со счётом 0:6, 0:6 проиграла во втором круге турнира WTA-125 в Лиможе
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72-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Во втором круге она разгромно уступила 134-й ракетке мира представительнице США Варваре Лапченко. Встреча завершилась со счётом 0:6, 0:6.

Лимож 125. 2-й круг
12 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Варвара Лепченко
134
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анна Блинкова
72
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Матч продолжался всего 43 минуты. За это время Блинкова не выполнила ни одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. На счету Лапченко один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи (86%).

Ранее в четвертьфинал турнира в Лиможе вышла 20-летняя Эрика Андреева, которая обыграла 177-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман.

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