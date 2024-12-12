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Карлос Алькарас: хочу сделать тату в Австралии, даже если моему отцу это не нравится

Карлос Алькарас: хочу сделать тату в Австралии, даже если моему отцу это не нравится
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какая его главная цель на сезон-2025.

«До сих пор испытываю волнение, когда смотрю видео с «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Пусть 2025 год станет ещё сильнее. Я очень амбициозный парень и хочу большего. Хочу сделать татуировку в Австралии, даже если моему отцу это не очень нравится. Стать там чемпионом — моя главная цель на следующий сезон. У меня начинается тяжёлый месяц тренировок, но побыть дома на Рождество и Новый год — это замечательно и даёт мне передышку», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

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