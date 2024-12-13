«Почти никогда не проигрывал». Штруфф выбрал лучшего между Синнером и Алькарасом

42-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф выбрал лучшего теннисиста по итогам сезона-2024 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Игрок года? Однозначно я говорю о Яннике Синнере. Он выиграл два турнира „Большого шлема“, он невероятный теннисист. Карлос [Алькарас] также выиграл два турнира „Большого шлема“, так что в 2024 году они равны, но Синнер выиграл Кубок Дэвиса и многое другое, он почти никогда не проигрывал. Да, для него это был невероятный сезон», — приводит слова Штруффа Live Tennis.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Янник Синнер одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.