Вавринка, Томлянович и экс-россиянка Сэвилл получили уайлд-кард на Australian Open — 2025

Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

Мужчины:

Стэн Вавринка (Швейцария);

Джеймс Маккейб, Тристан Скулкейт, Ли Ту (все — Австралия);

Нишем Басаваредди (США);

Касидит Самрей (Тайланд);

Люка Пуй (Франция).

Женщины:

Айла Томлянович, Дарья Сэвилл, Талия Гибсон, Майя Джойнт, Эмерсон Джонс (все — Австралия);

Ива Йович (США);

Чжан Шуай (Китай);

Хлоэ Паке (Франция).

Напомним, Вавринка — победитель Australian Open — 2014.

Действующим чемпионом соревнований является нынешний лидер рейтинга ATP Янник Синнер, который в финале обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.