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Вавринка, Томлянович и экс-россиянка Сэвилл получили уайлд-кард на Australian Open — 2025

Вавринка, Томлянович и экс-россиянка Сэвилл получили уайлд-кард на Australian Open — 2025
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Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

Мужчины:

  • Стэн Вавринка (Швейцария);
  • Джеймс Маккейб, Тристан Скулкейт, Ли Ту (все — Австралия);
  • Нишем Басаваредди (США);
  • Касидит Самрей (Тайланд);
  • Люка Пуй (Франция).

Женщины:

  • Айла Томлянович, Дарья Сэвилл, Талия Гибсон, Майя Джойнт, Эмерсон Джонс (все — Австралия);
  • Ива Йович (США);
  • Чжан Шуай (Китай);
  • Хлоэ Паке (Франция).

Напомним, Вавринка — победитель Australian Open — 2014.

Действующим чемпионом соревнований является нынешний лидер рейтинга ATP Янник Синнер, который в финале обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.

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