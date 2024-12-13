Вавринка, Томлянович и экс-россиянка Сэвилл получили уайлд-кард на Australian Open — 2025
Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.
Мужчины:
- Стэн Вавринка (Швейцария);
- Джеймс Маккейб, Тристан Скулкейт, Ли Ту (все — Австралия);
- Нишем Басаваредди (США);
- Касидит Самрей (Тайланд);
- Люка Пуй (Франция).
Женщины:
- Айла Томлянович, Дарья Сэвилл, Талия Гибсон, Майя Джойнт, Эмерсон Джонс (все — Австралия);
- Ива Йович (США);
- Чжан Шуай (Китай);
- Хлоэ Паке (Франция).
Напомним, Вавринка — победитель Australian Open — 2014.
Действующим чемпионом соревнований является нынешний лидер рейтинга ATP Янник Синнер, который в финале обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.
Комментарии