Муратоглу оценил сотрудничество Джоковича с Марреем: Энди очень спокойный, но умный

Известный французский тренер Патрик Муратоглу высказался о сотрудничестве экс-теннисиста Энди Маррея с сербом Новаком Джоковичем.

«Является ли Энди идеальным человеком для его мотивации? Я бы сказал так: и да и нет. Нет, потому что не думаю, что у него такая сильная личность. Он очень спокойный, но умный. Думаю, у него будут хорошие идеи о том, как бросить вызов Новаку, чтобы он обрёл мотивацию. Задача непростая, ибо уровень Алькараса и Синнера впечатляет. Возможно, Новаку будет сложнее победить Синнера, нежели Алькараса, потому что Янник ничего не отдаёт. Синнер обладает теми же навыками, что и Новак. Он хорошо ориентируется на корте, ничего не пропускает и принимает мяч раньше, чем Новак. Так что Джоковичу придётся набрать невероятную форму, чтобы победить Синнера. Я не говорю, что победить Алькараса легко, это не так», — приводит слова Муратоглу We love tennis со ссылкой на программу L'Oeil du Coach.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.