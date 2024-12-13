Тарпищев объяснил, почему российские теннисисты допущены до всех международных турниров

Президент ФТР Шамиль Тарпищев объяснил, почему российские теннисисты, в отличие от большинства спортсменов из других видов спорта, допускаются на индивидуальные международные соревнования.

«Есть мужская и женская международные теннисные федерации, которые заранее договариваются с организаторами турниров, дабы не было никакой дискриминации по гражданству и полу. Вот они работают как положено. Есть и наша маленькая заслуга в лице Евгения Кафельникова. Летом перед Уимблдоном за нас вступилось всё мировое теннисное сообщество. Спортивный мир встал на нашу сторону. Было сказано, что если россиян не допустят, то мы все откажемся от рейтинговых очков по итогам английского турнира. Также было сказано, что никто из нынешних участников Уимблдона через год не примет участие в данном турнире, если наших не допустят. И ни один теннисист не отказался от игр с россиянами!» — приводит слова Тарпищева «Татар-информ».

В субботу, 7 декабря, Тарпищев был переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР). Он занимает пост главы ФТР с 1999 года.

Напомним, 6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено.