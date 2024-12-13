Оже-Альяссим и тренер Паолини стали капитанами команд на United Cup — 2025

Пресс-служба United Cup — 2025 раскрыла имена капитанов команд турнира, который стартует 27 декабря. Так, сборную Канады возглавит действующий игрок 29-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим. А команду Норвегии будет возглавлять отец Каспера Рууда Кристиан.

Список капитанов United Cup — 2025: