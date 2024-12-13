Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим и тренер Паолини стали капитанами команд на United Cup — 2025

Оже-Альяссим и тренер Паолини стали капитанами команд на United Cup — 2025
Комментарии

Пресс-служба United Cup — 2025 раскрыла имена капитанов команд турнира, который стартует 27 декабря. Так, сборную Канады возглавит действующий игрок 29-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим. А команду Норвегии будет возглавлять отец Каспера Рууда Кристиан.

Список капитанов United Cup — 2025:

  • США – Майкл Рассел;
  • Австралия – Ллейтон Хьюитт;
  • Польша – Матеуш Терчиньски;
  • Франция – Фабрис Мартен;
  • Греция – Теодорос Ангелинос;
  • Норвегия – Кристиан Рууд;
  • Канада – Феликс Оже-Альяссим;
  • Италия – Ренцо Фурлан;
  • Германия – Александр Зверев-старший;
  • Китай – У Ди;
  • Великобритания – Александр Уорд;
  • Чехия – Даниэль Вацек;
  • Казахстан – Александр Недовесов;
  • Бразилия – Рафаэль Пачарони;
  • Испания – Хосе-Антонио Санчес де Луна;
  • Аргентина – Орасио де ла Пенья;
  • Хорватия – Ива Майоли.
Материалы по теме
«Нас грабят по всем направлениям». В теннисе зреет бунт из-за жалких призовых
«Нас грабят по всем направлениям». В теннисе зреет бунт из-за жалких призовых
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android