Оже-Альяссим и тренер Паолини стали капитанами команд на United Cup — 2025
Пресс-служба United Cup — 2025 раскрыла имена капитанов команд турнира, который стартует 27 декабря. Так, сборную Канады возглавит действующий игрок 29-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим. А команду Норвегии будет возглавлять отец Каспера Рууда Кристиан.
Список капитанов United Cup — 2025:
- США – Майкл Рассел;
- Австралия – Ллейтон Хьюитт;
- Польша – Матеуш Терчиньски;
- Франция – Фабрис Мартен;
- Греция – Теодорос Ангелинос;
- Норвегия – Кристиан Рууд;
- Канада – Феликс Оже-Альяссим;
- Италия – Ренцо Фурлан;
- Германия – Александр Зверев-старший;
- Китай – У Ди;
- Великобритания – Александр Уорд;
- Чехия – Даниэль Вацек;
- Казахстан – Александр Недовесов;
- Бразилия – Рафаэль Пачарони;
- Испания – Хосе-Антонио Санчес де Луна;
- Аргентина – Орасио де ла Пенья;
- Хорватия – Ива Майоли.
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