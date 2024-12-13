Каким будет лучший результат Андрея Рублёва на ТБШ в 2025-м?

С 12 по 26 января пройдёт первый турнир «Большого шлема» будущего сезона — Australian Open — 2025. На нём под восьмым номером посеян олимпийский чемпион в миксте российский теннисист Андрей Рублёв.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: каким будет лучший результат Рублёва на ТБШ в 2025-м?

27-летний Рублёв – чемпион 20 турниров на уровне ATP. В текущем сезоне он стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), но также ни разу не смог преодолеть стадию четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Он также четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP, заняв последнее место в квартете.