Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эжени Бушар получила травму роговицы глаза на тренировке по пиклболу

Эжени Бушар получила травму роговицы глаза на тренировке по пиклболу
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар получила травму роговицы глаза на тренировке по пиклболу.

Фото: Личный архив Бушар

Фото: Личный архив Бушар

«На что мы только не идём ради спорта! Заживём через несколько дней», — подписала снимок Бушар.

Напомним, канадка в 2024 году присоединилась к Профессиональной ассоциации пиклбола, но не рассматривает этот шаг как завершение карьеры в теннисе.

30-летняя Бушар — финалистка Уимблдона в одиночном разряде в 2014 году. Сейчас она занимает 997-е место в рейтинге WTA. Последний раз теннисистка выходила на корт 4 августа этого года. В матче квалификационного круга домашнего хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто она в трёх сетах уступила японской теннисистке Моюке Учижиме (7:5, 5:7, 4:6).

Материалы по теме
Фото
«По воскресеньям я работаю». Эжени Бушар показала, как проводит уборку двора в купальнике
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android