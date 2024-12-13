Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар получила травму роговицы глаза на тренировке по пиклболу.

Фото: Личный архив Бушар

Фото: Личный архив Бушар

«На что мы только не идём ради спорта! Заживём через несколько дней», — подписала снимок Бушар.

Напомним, канадка в 2024 году присоединилась к Профессиональной ассоциации пиклбола, но не рассматривает этот шаг как завершение карьеры в теннисе.

30-летняя Бушар — финалистка Уимблдона в одиночном разряде в 2014 году. Сейчас она занимает 997-е место в рейтинге WTA. Последний раз теннисистка выходила на корт 4 августа этого года. В матче квалификационного круга домашнего хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто она в трёх сетах уступила японской теннисистке Моюке Учижиме (7:5, 5:7, 4:6).