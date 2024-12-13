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Шамиль Тарпищев: татары генетически предрасположены к любым видам спорта

Шамиль Тарпищев: татары генетически предрасположены к любым видам спорта
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил о предрасположенности татар к успешному выступлению во многих видах спорта.

«Я считаю, что татары генетически предрасположены не только к традиционным единоборствам на поясах, но и к любым игровым видам спорта. Не случаен результат татар в баскетболе за УНИКС (Руслан Авлеев), масса мастеров из «Ак Барса», включая отца Полины и Вероники Кудерметовых Эдуарда. Волейбольный тренер Рафаэль Хабибуллин, много побед», — приводит слова Тарпищева «Татар-информ».

Напомним, среди татар много успешных спортсменов, добившихся больших высот. В их числе олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, Камила Валиева, теннисистки сёстры Вероника и Полина Кудерметовы и многие другие.

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