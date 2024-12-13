Эрика Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Лиможе
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79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Эти соревнования проходят на харде.
Лимож 125. 1/4 финала
13 декабря 2024, пятница. 13:40 МСК
181
Селин Наэф
С. Наэф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
79
Эрика Андреева
Э. Андреева
В матче 1/4 финала старшая из сестёр Андреевых (5) со счётом 5:7, 4:6 проиграла 181-й ракетке мира из Швейцарии Селин Наэф. Встреча теннисисток продлилась 1 час 51 минуту. В её рамках Эрика один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%). На счету Селин четыре эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 (42%).
Таким образом, на соревнованиях в Лиможе не осталось россиянок. Вчера, 12 декабря, соревнования покинули Захарова и Блинкова.
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