Эрика Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Лиможе

79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Эти соревнования проходят на харде.

В матче 1/4 финала старшая из сестёр Андреевых (5) со счётом 5:7, 4:6 проиграла 181-й ракетке мира из Швейцарии Селин Наэф. Встреча теннисисток продлилась 1 час 51 минуту. В её рамках Эрика один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%). На счету Селин четыре эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 (42%).

Таким образом, на соревнованиях в Лиможе не осталось россиянок. Вчера, 12 декабря, соревнования покинули Захарова и Блинкова.