Индиан-Уэллс, Лондон и Доха названы турнирами года по версии ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала турниры в Индиан-Уэллсе, Лондоне и Дохе лучшими в своих категориях в рамках премии ATP Awards 2024.

Победители в номинации «Турнир года» по версии ATP:

«Мастерс» — BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс, США);

ATP-500 — cinch Championships (Лондон, Queen’s Club);

ATP-250 — Qatar ExxonMobil Open (Доха, Катар).

Отметим, «Мастерс» в Индиан-Уэллс стал лучшим в своей категории в 10-й раз. Турниры в Дохе и Лондоне – в шестой. Победителей в этой номинации определяли игроки.

Напомним, победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2024 году стал испанец Карлос Алькарас. Соревнования ATP-500 в Лондоне выиграл американец Томми Пол, а ATP-250 в Дохе — россиянин Карен Хачанов.