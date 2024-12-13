Баннер Новака Джоковича с надписью на русском языке появился в Белграде

Баннер с изображением 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича появился над рестораном в Белграде.

Заведение принадлежит Джоковичу. На баннере серб изображён с аргентинским теннисистом Хуан-Мартином дель Потро. Под фото стоит надпись на сербском, русском, английском и китайском языках: «Джокович лучший не только в спорте, но и в жизни!»

Фото: Соцсети

Ресторан Novak 1 находится в Белграде по адресу: Бульвар Арсения Чарноевича, 54 А.

Ранее бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обыграл Новака Джоковича в своём прощальном матче со счётом 6:4, 7:5.