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Григор Димитров получил награду ATP за спортивное мастерство имени Стефана Эдберга

Григор Димитров получил награду ATP за спортивное мастерство имени Стефана Эдберга
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров получил награду за спортивное мастерство имени Стефана Эдберга в рамках ATP Awards — 2024. Победа в этой номинации присуждается за честную игру, профессионализм и добросовестность на корте и вне его.

«Просто очень благодарен всем моим болельщикам, всем моим коллегам, всем, кто оказывал мне поддержку на протяжении всего этого времени. Чувствую себя очень счастливым. Спасибо вам всем за эту потрясающую оценку, и обязательно продолжу двигаться дальше и стремиться быть лучшим», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

В этой номинации болгарин обошёл Карлоса Алькараса, Каспера Рууда и Доминика Тима. В 2023 году победителем становился Карлос Алькарас, в 2022 — Каспер Рууд. С 2004 по 2021 год Роджер Федерер и Рафаэль Надаль были единственными победителями. Федерер получал эту награду 13 раз, а Надаль — пять. Эдберг выигрывал награду пять раз в период с 1988 по 1995 год, а с 1996 года она стала носить имя шведа.

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