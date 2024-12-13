Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В ВАДА заявили, что до Нового года решение по допинг-делу Синнера принято не будет

В ВАДА заявили, что до Нового года решение по допинг-делу Синнера принято не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что решение по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера не будет принято до Нового года.

«До конца года ничего не будет. В решении ВАДА было учтено, что вины Синнера не было. Наша позиция заключается в том, что спортсмен всё равно несёт ответственность перед окружающими. Так что именно этот юридический вопрос будет обсуждаться в CAS.

Мы не оспариваем тот факт, что это могло быть заражение. Но считается, что применение правил не соответствует прецедентному праву.

Лично я считаю, что защита репутации спортсмена должна быть нашей первой заботой. Мы живём в мире социальных сетей, которые могут сделать так, что репутация человека может угаснуть за очень и очень короткое время», — приводит слова Ниггли Eurosport со ссылкой на AFP.

Ранее ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдать итальянца Янника Синнера в связи с нарушением антидопинговых правил.

Материалы по теме
ВАДА может разрешить «микродопинг» после скандалов с Синнером и Швёнтек. Что происходит?
ВАДА может разрешить «микродопинг» после скандалов с Синнером и Швёнтек. Что происходит?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android