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WTA назвала лучшие турниры года во всех категориях

WTA назвала лучшие турниры года во всех категориях
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Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала турниры в Индиан-Уэллсе, Чарльстоне и Гонконге лучшими в своих категориях в рамках премии WTA Tournament Awards 2024.

Победители в номинации «Турнир года» по версии WTA:

  • WTA-1000 — Индиан-Уэллс (США);
  • WTA-500 — Чарльстон (США);
  • WTA-250 — Гонконг.

Отметим, турнир в Индиан-Уэллсе признан лучшим рекордный 11-й раз подряд, в Чарльстоне – третий раз подряд.

Напомним, победителем турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в 2024 году стала вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек. На WTA-500 в Чарльстоне победу одержала американка Даниэль Коллинз, а на WTA-250 в Гонконге – россиянка Диана Шнайдер.

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